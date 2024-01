IL PUNTO SULLA SERIE A. Il campionato domenica al giro di boa. Intanto Brindisi ingaggia Frank Bartley

Il 7 gennaio si chiude il girone di andata. Cinque squadre sono già qualificate per le Final Eight di Torino (Brescia, Venezia, Trento, Bologna e Reggio Emilia), gli altri tre posti verranno assegnati domenica. Pesaro, ormai fuori dal giro della Coppa Italia, deve guardarsi le spalle. E da Brindisi, ultima in classifica, non arrivano buone notizie: anche la Happy Casa infatti è corsa ai ripari perfezionando il 30 dicembre l’ingaggio di Frank Bartley, che l’anno scorso vinse la classifica dei cannonieri della serie A con 19,5 punti di media. Oggi Pesaro ha 4 punti di vantaggio su Brindisi oltre ad aver messo a segno un colpo al PalaPentassuglia che potrebbe rivelarsi prezioso, ma la strada è ancora lunga e nel frattempo sia Treviso che Varese appaiono in ripresa. Sassari e Tortona si trovano in una zona che non è la loro e sono destinate prima o poi a levarsi d’impaccio.