Il Real Altofoglia ipnotizza l’Osteria Nuova Panettone indigesto per la Mercatellese

MERCATELLESE: Rossi, Cerpolini, Sacchi, Cruciani (41’ st Benedetti), Gregori (35’ st Paiardini), Bonelli, Matteucci (22’ st Amantini), Ciaffoni (44’ st Romanini), Paoli, Del Gallo, Bruscia. All. Capelli.

VISMARA: Melchiori, Capomaggi, Beninati, Bucci (22’ st Bolzonetti), Simoncioni, Liera, Ballotti, Letizi (16’ st Mancini), Renzi (44’ st. Baldini), Pagnini (11’ st. Amadei), Pistola. All. Ferri. Arbitro: Bartomioli di Pesaro.

Reti: 28’ pt Pagnini, 10’ st Renzi, 15’ st. Ciaffoni, 28’ st Del Gallo rig., 37’ st Simoncioni.

MERCATELLO SUL METAURO

Panettone indigesto per la Mercatellese costretta a cedere le armi al Vismara, dopo una gara non di certo esaltante. Al 28’ il Vismara trova il vantaggio con Pagnini bravo di testa a girare in rete. Nella ripresa la Mercatellese è più concreta, semina tanto ma alla fine non raccoglie nulla; il Vismara raddoppia con Renzi. Scorrono i minuti e al 15’ la Mercatellese accorcia le distanze con Ciaffoni; poi arriva il pareggia su calcio di rigore battuto da Del Gallo (foto). Nel finale il Vismara realizza il gol che vale tre punti con Simoncioni.