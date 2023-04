Il Real Bottega è campione

Si è svolta la Final Four del campionato di Under 18 Femminile nelle palestre "Francesca Ricci" di Morciola e "Palafoglia-Sesto Ondedei" di Bottega nel Comune di Vallefoglia. Le due semifinali della mattina hanno visto protagoniste la Più Volley Rosa e la Gnc Metalli Pesaro nella palestra di Morciola, mentre la palestra di Bottega ha ospitato la Real Bottega Volley e la Saper Volley Pergola. Nella prima semifinale ha prevalso la Più Volley Rosa per tre set a uno, mentre nella seconda ha avuto la meglio in tre set la Real Bottega Volley. Al pomeriggio le due squadre vincenti le gare della mattina si sono affrontate in una palestra "Ricci" piena di pubblico nella finale territoriale. Dopo una battaglia di due ore la Real Bottega Volley ha sconfitto per tre set a due la Più Volley Rosa. "Un complimento va a tutte le quattro squadre finaliste – dice Giancarlo Sorbini presidente provinciale Fipav –. La finale tra le giovani atlete è stata diretta da una terna arbitrale altrettanto giovane. Primo, secondo arbitro e segnapunti appena diciottenni, complimenti anche a loro. Inoltre un ringraziamento alla società Polisportiva Bottega per l’organizzazione della giornata, all’ assessore allo sport Calzolari presente alla premiazione e al sindaco Ucchielli di Vallefoglia che è venuto nelle due palestre nella mattinata". Il presidente provinciale della Fipav Giancarlo Sorbini chiude: "Il volley nel nostro territorio ci sta dando tante soddisfazioni. Ci sono tanti club che lavorano e bene e i vivai sono floridi. Questo fa ben sperare per il futuro". b.t.