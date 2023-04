Il ricorso punta su un’ammenda

Entro lunedì saranno rese note le motivazioni della maxi penalizzazione di 16 punti inflitta dal tribunale federale a Varese, dopo di che la Openjobmetis presenterà il ricorso alla Corte federale. La società lombarda, precipitata dal quinto all’ultimo posto in classifica, passando da 28 a 12 punti, punta a derubricare l’accusa da frode sportiva ad errore amministrativo nella speranza che la sua tesi venga accolta e la penalizzazione in classifica sia trasformata in un’ammenda. Nel frattempo, però, si gioca e lo stato d’animo delle squadre coinvolte ne risentirà: non solo quello di Varese, che si trova all’improvviso a lottare per non retrocedere, ma anche quello delle dirette concorrenti. Non solo: anche chi lotta per i playoff vede sparire un’avversaria dalla bagarre. Ma la certezza che tutto questo venga confermato ancora non c’è e non ci sarà per molto: se dovesse perdere il ricorso, Varese potrà ricorrere all’Alta Corte del Coni, che ha tempi lunghi.