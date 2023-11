Il Rimini sbanca Cesena e conquista il pass per i quarti di Coppa

Il Rimini, avversario domenica della Vis al Benelli, sbanca Cesena in Coppa (0-2) e accede ai quarti di finale, davanti a 4.486 spettatori. A segno Iacoponi al 9’ pt su errore in disimpegno di Piacentini e Lamesta (entrato dalla panchina) in contropiede nel finale. A differenza di Toscano che ha cambiato tutta la squadra, Gorgone ha operato un turn over moderato, cambiando 5 undicesimi, confermando la coppia difensiva Pietrangeli-Gigli, proponendo un centrocampo di titolari (Delcarro, Megelaitis, Langella, con Iacoponi trequartista) e un attacco con Cernigoi e Ubaldi. A riposo bomber Morra.

Le altre. Lucchese-Juventus NG 3-2 dts (40’ st Rizzo Pinna, 45’ st Palumbo; 14’ pts Guerra, 9’ sts Magnaghi, 13’ sts Russo); Entella-Pontedera 0-1 (31’ pt Fossati); Pescara-Latina 2-0 (34’ pt Cuppone, 50’ st Cangiano).

Giudice. Un turno di squalifica per Valdifiori (Vis) ‘per condotta irriguardosa nei confronti della quaterna arbitrale’.

Altre decisioni. Ammende: Cesena e Lucchese 2.000 euro, Pescara 1.200. Dirigenti: inibizione fino al 7 dicembre a Zocchi (Pontedera); allenatori: una giornata a Toscano (Cesena); calciatori: 1 g. Mawuli (Arezzo), Iannoni (Perugia), Santini (Entella), Longobardi (Recanatese).