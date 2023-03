Il ritorno del greco darà sostanza e sale a questo derby

Rispetto a due settimane fa sono cambiate due cose all’interno della Vuelle: è arrivato Daye e stasera contro la Virtus dovrebbe tornare anche Charalampopoulos: un bel segnale sotto diversi aspetti. Ma quello principale, parlando del greco, riguarda il suo apporto difensivo. Perché se il rapporto ‘ballerini’, rispetto ai boscaioli, supera certi limiti, la storia si complica. Soprattutto con una formazione contro la Virtus. Squadra contro la quale non si può fare le gare di tiro come al luna park. Giocare contro la Virtus non è facile perché la squadra di Scariolo non è in testa alla classifica per caso. L’importante di questo match è non uscire dal campo umiliati e offesi. Inutile parlare della storia di questo confronto che affonda nella ‘genesi’ della pallacanestro nazionale. Dalle urla della dotta Bologna: "Pescatori, pescatori...", oppure quel "Rema, rema...".

Fino alle civili canzonature dei cori pesaresi: "Tik tik, or che bravo sono stato posso fare anche il bucato? No... (censura, ndr)". Oppure il buon... brodo con il Dado Lombardi. Ma queste cose è difficile dirle al 90% dei giocatori che scendono in campo perché fino all’estate scorsa non sapevano nemmeno dove fosse Pesaro sulla cartina geografica. Ci sta tutto, ma non umiliati e offesi anche perché all’andata alla Segafredo è andata veramente di lusso: se non ci fossero state nel finale un paio di stupidaggini galattiche, la Carpegna Prosciutto si sarebbe portata via i due punti in palio e avrebbe anche... salvato Mazzola da un serie infortunio nel corso del supplementare.Comunque è un derby, e nei derby può accadere di tutto. Così dicono e così piace pensare.

m.g.