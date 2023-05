Il rugby del futuro è qui: torneo con le promesse

Oggi e domani è in programma la prima edizione dell’AdriatiCup, torneo di rugby under 17 che coinvolgerà squadre provenienti da tutta Italia. 12 le squadre partecipanti sono Pesaro; Jesi-Fano; I Centauri Perugia-Città di Castello; Lazio; Capitolina; Frascati; Firenze; Imola; Mogliano; Bassa Bresciana; Vicenza; Viadana. Una prima edizione che fa segnare già numeri interessanti. Circa 300 i giovani rugbisti coinvolti che arriveranno in città con accompagnatori, tecnici e 500 genitori al seguito. Ancora una volta lo sport giovanile si rivela un fattore chiave per l’economia del territorio. Giocatori e accompagnatori alloggeranno infatti in diversi hotel della città, portando un indotto interessante anche per il settore turistico. Il Torneo, che vedrà l’impiego di 7 arbitri e 4 medici di campo, inizierà oggi alle 17 con la prima fase eliminatoria per concludersi con le finali domani alle 14. Le squadre saranno divise in 4 gironi da 3, domani mattina dalle 10 sono in programma le semifinali. Le partite coinvolgeranno entrambi i campi del Teknowool Rugby Park, il Toti Patrignani in erba naturale e lo Stefano Catalani in sintetico. "I campionati regolari della categoria under17 si sono conclusi il 2 aprile – racconta il presidente della Fiorini Pesaro Rugby, Simone Mattioli – la stagione agonistica ci sembrava eccessivamente breve. Abbiamo cercato tornei per far proseguire l’attività ai ragazzi e abbiamo ritrovato questa esigenza in molte squadre che si rispecchiavano nella stessa situazione. Così ci siamo messi in moto e abbiamo ideato questo appuntamento. E’ la prima edizione, una bella occasione anche per la nostra formazione under17, che ha partecipato al campionato elite, per continuare a confrontarsi con avversari di alto livello". Domani per la formazione di serie A della Fiorini Pesaro Rugby è in programma l’ultima partita di campionato. I kiwi giallorossi, ormai salvi, scenderanno in campo a Civitavecchia alle 15.30.

b.t.