SANTA VENERANDA: Pittaluga, Barbarossa, Dionigi, Vaierani, Piccinetti, Costantini, Angelelli (37’ st Cancré), Aloisi (37’ st Romano), Biancani, Intili (37’ st Angelini), Ballerini (44’ st Marchionni). All. Bellagamba.

PERGOLESE: Risi, Salsiccia, Anastasi, Gaia (46’ st Oradei), Savelli, Guerra, Carbonari, Marchi (14’ st Martellucci), Montanari, Petrucci (46’ st Di Pietro), Sebastianelli (30’ st Saudelli). All. Guiducci.

Arbitro: Gismondi di Macerata.

Reti: 41’ pt Costantini , 32’ st Montanari su rig.

All’Orange Stadium finisce in parità. Il primo tempo è molto equilibrato e senza grandi colpi di scena. La vivacità dei giovani orange viene contrastata dalla solidità della Pergolese, mentre gli ospiti non riescono a essere concreti in fase offensiva. Al 41’ l’equilibrio viene interrotto quando in una mischia in area ospite, a seguito di un calcio d’angolo, Costantini trova la palla per realizzare la rete del vantaggio orange. Inizia la seconda frazione e al 7’ viene fischiato un rigore per un fallo ai danni di Biancani; Intili spara sopra la traversa fallendo una buona occasione. La Pergolese galvanizzata dal rigore fallito, ritrova la fiducia e suona la carica. Al 32’ l’arbitro decreta il calcio di rigore a favore della Pergolese. Dal dischetto Montanari spiazza Pittaluga segnando il gol del pari.