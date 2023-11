Il Sant’Orso fa la voce grossa con Osimo

portuali

PORTUALI DORICA: Tavoni, Candolfi, Tonini, Rinaldi (26’ st Santoni) Savini, Ragni, De Marco (26’ st Sbrolla), Sassaroli, Pascali (35’ st Cozzolino), Mascambruni (40’ st Giampaoletti), Lazzarini. All. Ceccarelli.

PERGOLESE: Aluigi (1’ st Paolucci), Salsiccia, Fontana, Bartolucci, Lattanzi, Rebiscini, Carbonari (30’ st Palazzi), Gaia, Fraternali (14’ st Montanari), Alessandri (3’ st Petrucci), Bucefalo. All. Guiducci.

Arbitro: Valla di Pesaro.

Reti: 1’ pt Fraternali, 15’ pt De Marco.

Finisce 1-1 allo stadio Giuliani tra Portuali Dorica e Pergolese. Pronti via, e la Volante passa in avanti con il gol di Fraternali, abile a raccogliere un assist al bacio di Salsiccia ed a deviare tra le maglie dei Dockers: 0-1 dopo neppure 60 secondi. Ecco, però, la reazione degli anconetani, che al termine di un’azione insistita riescono a calciare dal limite dell’area con De Marco. Mancino non angolatissimo, Aluigi devia ma non può nulla. Poi tante chance potenziali, ma nessuna occasione clamorosa. Pergolese a difendere, Portuali ad attaccare. Così anche nella ripresa. Le situazioni più ghiotte sul finire di partita, dopo un tiro di Mascambruni fuori di un paio di metri: la prima con il colpo testa di Savini, che esce d’un soffio; la seconda con la punizione di Sassaroli, ben controllata da Paolucci. Sulla ribattuta Candolfi viene murato da un difensore.