Il Sant’Orso non riesce a superare la Pergolese

s.orso

1

pergolese

1

S.ORSO: Palazzi, Tonucci, Vitali, Mattioli, Fontana, Alegi, Muratori (35’ st Ferri), Luchetti, Lepore (45’ st Riberti), Bastinoni (30’ st Tanfani), Saurro (25’ st Donati). All. Fulgini.

PERGOLESE: Aluigi, Salsiccia, Fontana (30’ st Anastasi), Alessandri, Lattanzi, Savelli, Carbonari, Gaia, Fraternali, Petrucci (10’ st Bartolucci), Bucefalo (25’ st Montanari). All. Guiducci. Arbitro: Crincoli di Ascoli Piceno (assistenti Di Tella di Ancona e De Marino di Pesaro.

Reti: 30’ pt Fraternali, 45’pt Muratori.

Allo stadio "Montesi" il S. Orso non riesce a superare un’ ostica Pergolese. Parte forte la squadra di casa che gioca un buon calcio con fraseggi e palla in verticale, le occasioni ci sono per i padroni di casa con Tonucci, bravo Aluigi a deviare, e per Saurro. Ma è la Pergolese a portarsi in vantaggio con un ottimo diagonale di Fraternali. Continua a macinare gioco la compagine fanese, arriva cosi il pareggio prima dell’intervallo con Muratori che da due passi realizza. Nella seconda frazione di gioco la Pergolese gioca meglio senza però creare vere occasioni da goal. Finisce in parità una buona partita ben giocata da entrambe le formazioni. Quindi un giusto pareggio che serve a muovere la classifica.

Tommaso Giancarli