Il Sant’Orso soccombe con l’Osimo Stazione GabicceGradara impatta in casa dei Portuali

STAZIONE: Bottaluscio, Masi, Marconi (36’ st Sampaolesi), Staffolani, Pizzuto, Ippoliti, Gyabaa, Bah, Mazzocchini, D’Auria (28’ st Gelli), Polenta (40’ st Karalliu). All. Michettoni

SANT’ORSO: Palazzi, Nardini (20’ st Panicali), Vitali, De Angelis, Paolini (5’ st Giraldi), Gabbianelli, Mattioli (10’ st Luchetti), Cenerilli (16’ st Riberti), Messina, Saurro, Balducci (5’ st Brocca). All. Fulgini

Arbitro: El Houssine di Pesaro

Rete: 14’ pt Mazzocchini

Battuta d’arresto del Sant’Orso che ritorna da Osimo Stazione a mani vuote. Tanta la fame di punti salvezza per i padroni di casa ai quali non pesa la lunga sosta sulle gambe visto che sono reduci dal turno di riposo. I ragazzi di casa al Bernacchia vincono e convincono contro il Sant’Orso. Affermazione di misura, importantissima, per l’undici guidato in panchina da mister Marco Michettoni, che si allontana temporaneamente dal pericoloso perimetro della retrocessione diretta. Una gara che i ferrai interpretano ottimamente, contro un’attrezzata compagine in lotta per un posto nei playoff. Pronti, via e dopo una prima fase prudente, la squadra della locomotiva sblocca il risultato al 14’ con Mazzocchini che di testa spinge in rete il calcio d’angolo battuto da D’Auria. Provano a reagire gli ospiti, ma i padroni di casa non si scompongono continuando a costruire azioni. Il Sant’Orso punta sulle ripartenze senza tuttavia rendersi troppo pericoloso dalle parti di Bottaluscio. Match più vivace nella seconda frazione. Subito un gol annullato a Mazzocchini per fuorigioco. Ci si fronteggia a viso aperto grazie anche ai cambi effettuati dai due allenatori. Alla mezz’ora Messina cade in area e ottiene il calcio di rigore. Va proprio lui sul dischetto ma centra in pieno la traversa. Aumenta il pressing degli ospiti, che negli ultimi minuti diventa un vero e proprio assedio. I ferrai lottano e resistono in mischia, festeggiando una bellissima vittoria. Il Sant’Orso si deve arrendere. Per la formazione di Fulgini un ko che fa male anche perché il S.Orso ora è sesto e fuori dai playoff, sorpassato in classifica dalla Vigor Castelfidardo - reduce dalla vittoria in Coppa Italia - che ieri sul proprio campo ha piegato la Biagio Nazzaro Chiaravalle.