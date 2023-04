Il sindaco: "Farmacia e ambulatori nella vecchia Prato"

Il parcheggio è in via Toscana, in una pubblica via. Ogni via è stata organizzata per i parcheggi. Dunque uno stadio in mezzo alle case, in un quartiere abitato, è possibile. Sullo sfondo c’è l’"Orogel stadium". Un salotto del calcio per la serie C. Un tempo era come il "Benelli": lamiere al posto delle tribune. Poi lo hanno fatto sul serio, lo stadio, a differenza di Pesaro. Un gioiello. Passerella per pesaresi. Ce ne sono più in tribuna a Cesena che al "Benelli". Nessuno ha voluto mancare all’appuntamento mondano, al di là del risultato, al di là della categoria. In tribuna c’è anche il sindaco Ricci che proprio in questo scenario anticipa gli sviluppi futuri per lo stadio "Benelli": "L’accordo con Aspes è in arrivo per abbattere la vecchia Prato e riqualificare quel pezzo dell’area". Cosa succederà? "Al posto della vecchia Prato sorgeranno due edifici. Nel primo saranno ospitati la farmacia comunale di Pantano, mentre al piano di sopra troveranno posto gli ambulatori medici. Nell’altro edificio invece realizzeremo i servizi igienici per il settore della Prato, mentre in un altro piano avremo la sede del circolo e dei tifosi della Vis, tutto nuovo". Nell’accordo con Aspes non c’è traccia della nuova Prato: "No, non ci sono i soldi per smezzarla e coprirla come abbiamo detto, ma li stiamo cercando. Stiamo cercando bandi". Speranze? "Non lo so". Intanto altre piazze incassano milioni dal Pnrr per riqualificare zone in forte degrado che riguardano anche impianti sportivi: "Non è il nostro caso, li abbiamo cercati quei soldi e avevamo già fatto una serie di interventi per cui lo stadio non è in degrado". Ricci detta anche i tempi per abbattere la vecchia tribuna Prato e per i due edifici che la sostituiranno: "Siamo in dirittura di arrivo presenteremo i progetti a breve e andremo avanti secondo i piani". Che sono chiari: un pezzo alla volta trovando i soldi, questo quanto ribadisce Ricci: "Abbiamo già pronti i soldi per il terreno di gioco nuovo. Li avevamo stanziati per la tribuna Prato coperta ma la società ha scelto il campo". Fine della storia. Ricci si guarda attorno e quando gli facciamo notare se mai Pesaro avrà uno stadio così, glissa: "Qui ci sono diecimila spettatori, un pubblico da serie A e B". Fine della storia dunque. Con l’arrivo della farmacia e degli ambulatori medici i tifosi avranno i bagni e una sede, ma il "Benelli"dovrà accontentarsi dell’ennesima toppa, senza una vera possibilità di sviluppo, senza potere mai sperare di diventare un impianto nuovo come è accaduto per altri sport dal basket alle bocce. Un tifoso vicino ha ascoltato: "Figli di un Dio minore".

d.e.