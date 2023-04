Il sogno del Bramante si spegne contro l’Urania I pesaresi dicono addio alle finali nazionali

Terminati i gironi del campionato under 19 ed assegnati 15 posti per le finali nazionali di Agropoli (8-14 maggio), con la Carpegna Prosciutto Papalini fresca vincitrice della Next Gen grande protagonista, mancava l’ultimo slot da assegnare. A Roma, sul campo della Stella Azzurra, sono andate in scena tra lunedì e martedì tre partite, semifinali e finale, che hanno visto impegnato il Bramante. Purtroppo per i ragazzi di coach Nicolini l’avventura è terminata subito alla prima partita, fermati da coloro che hanno poi staccato il pass finale: l’Urania Milano. La semifinale ha visto i milanesi partire a razzo fin dalla palla a due per indirizzare il match, volando su un sonoro 25-6 che ha di fatto chiuso i conti. I pesaresi hanno lottato, rimontando più volte il passivo che ha toccato anche i trenta punti per chiudere 51-71. Perde anche l’under 17 impegnata nel suo girone interregionale; fatale la trasferta di Lanciano valida per la quinta e ultima giornata di andata del gironcino, con la squadra di coach Calbini sconfitta 80-70. E’ terminata anche la seconda fase del campionato under 15, con la Vuelle che ha vinto giovedì in Baia contro Pontevecchio 69-44 e ora avrà tre settimane per preparare i tre giorni di interzona in programma a Bergamo nel weekend 12-14 maggio. Non sorride invece l’under 14 allenata da Enzo Belloni che inizia con due sconfitte la seconda fase del campionato, perdendo prima 60-59 a Porto Sant’Elpidio e poi cadendo in casa 62-71 contro la Stamura Ancona.

Leonardo Selvatici