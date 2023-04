Il S.Orso fa l’esame all’Urbania Montecchio ha un conto aperto

In Promozione oggi si anticano sette partite.

Fermignanese-Gabicce Gradara. "Il Gabicce (foto l’attaccante Bartolini) è una squadra in salute – sottolinea il mister della Fermignanese Marco Teodori – che ha acquistato giocatori di categoria superiore. All’andata perdemmo 1-0, vogliamo dimostrare di essere migliorati". "La Fermignanese – dice dall’altra parte mister Vergoni – gioca un calcio offensivo con molti giocatori, terzini compresi. È una partita complicata, dobbiamo tenere le giuste distanze tra i reparti e cercare di colpire nelle ripartenze". Uno squalificato per parte: Gualazzi (Fermignanese) e Domini (Gabicce Gradara). Ore 16. Arbitro Ercoli di Fermo.

Barbara-Atletico Mondolfo Marotta. Paolo Pretelli direttore del Mondolfo cosi presenta il match: "Gara molto delicata, da non sbagliare. Il Barbara sarà molto determinato ad accorciare le classifica proprio a nostro discapito. Con un successo potremmo distanziare la zona play out. Ci mancano Giobellina e Orciani per squalifica". Anche il Barbara dovrà rinunciare a Zigrossi e Moschini entrambi espulsi a Gabicce. Ore 16.Arbitro Animento di Macerata.

Urbania-S.Orso. Il commento pre-partita è dei due mister. Omiccioli (Urbania): "Incontriamo la squadra rivelazione che da due anni sta facendo grandi cose quindi massimo rispetto, servirà una grande Urbania". Pierangelo Fulgini (S.Orso): "Ci vorrà il miglior S.Orso per riuscire a fare un risultato positivo". Negli ospiti squalificati Brocca e Cennerilli, nell’Urbania Giovanelli. Ore 15. Arbitro Gasparoni di Jesi.

Vigor Castelfidardo-K Sport Montecchio. Trasferta insidiosa per la capolista che vuol allungare la striscia positiva. "All’andata ci hanno battuto – osserva il trainer della K Sport Lilli–, hanno qualità, organizzazione e l’obiettivo dei playoff. Dovremo prestare attenzione e giocare con consapevolezza e coraggio". Ore 16. Arbitro Tarli di Ascoli Piceno.

Portuali calcio Ancona-Cagliese. Il diesse della Cagliese Marco Scarselli commenta: "Partita vitale, non stiamo raccogliendo punti nonostante gli sforzi dei ragazzi. La squadra in settimana si è preparata bene, rispetto ma senza paura". Ore 14,30. Arbitro Eletto di Macerata.

O.Marzocca-S.Costanzo. Ore 16. Il San Costanzo sarà privo di 5 squalificati: Pasquinelli, Andreoletti, Colombaretti , Ordonselli e Passarini. Arbitro Spadoni di Pesaro.

Le altre partite Villa San Martino-Osimostazione. L’Osimo Stazione dovrà rinunciare gioco forza allo squalificato Premi. Il Villa è alla ricerca di punti salvezza. Ore 16. Arbitra Paoletti di Fermo. Valfoglia-Biagio Nazzaro, si gioca domani alle 16,30, riposa Moie Vallesina.

Amedeo Pisciolini