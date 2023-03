Il Tavullia non va oltre il pari ma resta sempre in vetta

ATHLETICO : Ribiscini, Salvatori, Vagnini, Marcolini,Sabattini, Principi, Piermaria (12’ s.t. Mercantini) Focarini (9’ s.t. Tanfani); Matteucci F., (43’ s.t. Simoncelli) , Morelli GM, Crosetta. All. Carta Alessandro.

MAIOR MONTEMAGGIORE: Ciacci, Bacchiocchi, Shehaj, Altea, Ordonselli L, (20’ pt Zanchetti); Sbrega, Damiani, Fossa A., Mensa’, (20’ pt Ciano); Menconi, (38’ s.t. Tombari) Morelli G.. All. Latini Gianluca.

Arbitro: Domizi Tommaso di Macerata

Note: espulso al 18’ st Shehaj per doppia ammonizione;; ammoniti Shehaj; Crosetta. Marcolini e Matteucci F.

Semibattuta d’arresto pe l’Athletico Tavullia che nonostante il pareggio rimane in vetta alla classifica, a quota 43 punti, insieme al Vismara ed alla Falco Acqualagna che hanno entrambe vinto.

Tornando alla partita il Tavullia fa gioco, ha diverse occasioni ma non riesce a trovare il goal. Invece la Maior è stata molto brava a difendersi anche con un uomo in meno dal 18’ del secondo tempo per l’espulsione di Shehaj, La squadra di mister Ciccio Carta continua ad attaccare ma non approfitta dela superiorità numerica e quindi la gara termina a reti inviolate. Buono l’arbitraggio.

r. p.