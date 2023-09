Il test Bucarest va più forte, la Vuelle cede

CARPEGNA PROSCIUTTO

75

CSO VOLUNTARI

84

CARPEGNA PROSCIUTTO: McCallum 12, Bamforth 22, Bluiett 6, Visconti 10, Ford 12, Maretto n.e, Tambone 4, Stazzonelli 2, Mazzola 5, Fainke n.e, Schilling 2, Totè n.e. All. Buscaglia.

CSO VOLUNTARI: Tohatan 5, Feazell 6, Odomes 12, Polvak 8, Nicoara 8, Cotoara n.e, Miseailo, Olah 14, Allen 23, Shumate 8, Dan n.e. All. Bagatskis.

Arbitri: Rossi di Anghiari, Costa di Livorno, Miati di Firenze

Parziali: 20-22; 39-49; 53-69.

Note - Spettatori: 300. Usciti per 5 falli Schilling, Tohatan, Odomes. Fallo tecnico alla panchina CSO Voluntari.

Prosegue il pre-campionato della Vuelle Pesaro. La formazione di Buscaglia è impegnata nella due giorni di San Sepolcro per il quadrangolare della Link Cup (alla quale partecipano anche Pistoia e Napoli). I biancorossi hanno sfidato nella prima semifinale i rumeni del Cto Voluntari Bucarest, compagine che si è imposta sul 75-84: test attendibile contro una formazione di ottimo rilievo, reduce da due vittorie nella Coppa di Romania (2021 e 2022), che vanta alcune apparizioni nelle coppe europee. Il coach biancorosso ha tenuto a riposo Totè a causa di una vescica sotto al piede.

La cronaca. Buscaglia schiera il quintetto con McCallum, Bamforth, Bluiett, Ford e Schilling, ma a partire meglio è il Voluntari dopo i primi minuti di studio. Il punto a punto prosegue, con Bamforth che dimostra subito mano calda, replicando alle giocate di Allen e Odomes (20-22 al 10’). Nel secondo periodo i rumeni partono nuovamente forte, piazzando un 5-0 di parziale che dilata la distanza. Pesaro reagisce con prontezza e prova ad alzare il ritmo tornando a contatto, ma la maggiore condizione fisica del Bucarest si fa sentire. Buscaglia prova schemi e varianti offensive, ma le basse percentuali al tiro dalla lunga non aiutano la Vuelle che perde il passo. Gli avversari, invece, martellano dall’arco e scappano via chiudendo sul 39-49 a metà gara.

Dopo l’intervallo il trend resta il medesimo, con la Vuelle che continua a faticare con il tiro pesante e perde ulteriormente terreno (46-62 al 28’). Visconti ed il solito Bamforth provano a dettare i ritmi in attacco, ma alcune scelte frettolose non permettono a Pesaro di trovare la tanto agognata continuità. Buscaglia ruota vorticosamente i suoi uomini per provare schemi e disposizioni differenti, riuscendo a trovare un mini-break che fissa il punteggio sul 53-69 al 30’. Nell’ultimo periodo Pesaro ha un sussulto ed accorcia il gap, affidandosi ad alcune giocate difensive di ottima fattura. I biancorossi toccano anche il -6, prima dell’allungo finale del Voluntari che si aggiudica la partita sul 75-84 ed impartisce ai pesaresi il primo stop in questo pre-campionato. In casa pesarese buoni spunti per Bamforth (22 punti), Ford (12), McCallum (12) e Visconti (10).

Oggi pomeriggio secondo appuntamento per Pesaro che sfiderà nella finale per il terzo posto Pistoia, sconfitta dalla Gevi Napoli.