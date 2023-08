Il Tour del Carpegna: Corri o Pedala al Ritmo della Natura

Una giornata all’insegna dello sport e della natura è in arrivo a Carpegna questa domenica. Per chi sdraiato in spiaggia si annoia e soffre il caldo, i ragazzi del Carpegna Experience hanno pensato ad un’ottima alternativa, anzi due.

La prima è l’ormai storica gara podistica “Giro del Monte Carpegna”, tappa del circuito provinciale Correre X Correre, che percorrerà l’anello su asfalto che sale sul monte Carpegna dal Cippo fino al passo Marco Pantani per poi rientrare in paese dal passo Cantoniera. Un totale di quasi 16 km dedicato non solo ai corridori veri, ma anche a chi vuole scalare il monte senza fretta in compagnia.

La seconda è dedicata a chi vuole salire in sella e scoprire il cuore del Montefeltro in mountain bike o e-bike, con un percorso adatto a tutti che salirà fino ai prati sommitali del monte Carpegna per poi scendere in Romagna a Villagrande di Montecopiolo dove ad attendere i ciclisti ci sarà un ricco ristoro gastronomico a km zero con prodotti del territorio prima di rientrare a Carpegna. La cicloturistica fa parte del circuito MTB Marche CUP.

All’arrivo, per tutti i partecipanti, un pranzo completo nel centro del paese, incluso nella quota di iscrizione, aperto naturalmente anche agli accompagnatori, oltre a premio di partecipazione e tanti premi a sorteggio.

"La giornata di domenica – dichiara Luca Salucci, presidente del Carpegna Experience – rappresenta forse più di ogni altra il significato della nostra associazione: far scoprire il nostro fantastico territorio, a piedi o in mountain bike. E questo è solo uno dei quasi venti appuntamenti che organizziamo durante tutto l’anno, e invitiamo a tutti di visitare il nostro sito per il calendario completo delle manifestazioni".

Le iscrizioni sono aperte a prezzo scontato fino a venerdì su www.ilgirodelmontecarpegna.it e su www.carpegnaexperience.it ma sarà possibile iscriversi anche direttamente domenica mattina.