Il Valfoglia saluta Bebo Angelini: "Grazie di tutto, mister"

di Amedeo Pisciolini

Dopo tre stagioni (di cui una appena iniziata causa Covid), si separano le strade tra il Valfoglia (Promozione) e mister Bebo Angelini. Stagioni sportive intense le ultime due, contraddistinte da un quarto posto raggiunto con una squadra molto giovane ma ben attrezzata lo scorso campionato e da un ottavo posto (metà classifica) al termine di questo campionato. "Una stagione l’ultima – spiega il direttore generale del Valfoglia Andrea Rossi – contraddistinta da una serie infinita di infortuni di cui alcuni seri che ha privato la squadra di troppe pedine importanti a cavallo tra girone di andata e ritorno. Questo aspetto e qualche scelta di mercato non propriamente funzionale sono stati i motivi principali che hanno impedito di alzare l’asticella e di riproporre un campionato da quartieri alti. Ma la di là di quello che è stato e non è stato, queste ultime righe tutta la società le vuole spendere per ringraziare mister ‘Bebo’ per tutto quelle che insieme abbiamo fatto. Per un percorso di tre anni comunque positivo, che unito alle tre stagioni inziali con cui il mister aveva bagnato l’esordio in Promozione dell’allora Rio Salso Calcio, fanno di mister Bebo l’allenatore più longevo dei 18 anni di percorso nell’attuale categoria. Il saluto e l’abbraccio di lunedì sera nel quale la società Valfoglia si è congedata dal mister, è stato un passaggio difficile nella scelta e per certi versi emozionante. Ciao Bebo e grazie di tutto mister".

La società è già al lavoro per definire il nuovo allenatore. In tema di trainer si vocifera che Lucio Clara ex tecnico nel settore giovanile del Gallo possa guidare nella prossima stagione il Villa San Martino. Il Real Altofoglia (Prima categoria) per tramite del diesse Bertini ha ingaggiato il difensore centrale Elia Amantini (ex Mercatellese) e il centrocampista Mattia Mazzanti, classe ‘99 che nell’ultima stagione ha giocato per il Tavernelle e in precedenza a Urbania. L’allenate Juri Bruscia che ha guidato il Santa Cecilia è molto vicino ad accasarsi alla Vadese. Il Peglio ha ingaggiato il centrocampista Bravi ex Piobbico. Il Carpegna ha comunicato l’approdo in biancoazzurro dell’attaccante Daniele Cruciani ex Mercatellese e di Stefano Montini difensore ex Real Altofoglia.

L’Atletico Luceoli Cantiano ha confermato in panchina mister Enrico Fiorucci. Federico Brisigotti, classe ’96 difensore ex Real Altofoglia, ha messo nero su bianco con il Piandimeleto. L’attaccante Mirco Politi (classe ’89) ex Ca’Gallo si è accasato all’Olympia Macerata Feltria. Il Babbucce ha assegnato la panchina a mister Fabrizio Ruggeri ex Villa Ceccolini. Ruggeri sostituisce Pretelli. Riprende con una conferma il calciomercato dell’Us Fermignanese per la nuova stagione 2023-2024, si tratta del capitano Francesco Cleri, centrocampista classe ’93.