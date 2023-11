Il vice Rondina:: "Le nostre ingenuità pagate a caro prezzo"

Il vice allenatore Alberto Rondina, che ha sostituito in panchina lo squalificato Marco Scorsini, commenta la gara: "Siamo stati ingenui sul pronti via e abbiamo preso subito il primo gol dopo due minuti, abbiamo commesso un’ingenuità molto grande secondo me sulla catena di destra, e quando tu regali ad una squadra come L’Aquila poi lo paghi. Siamo riusciti a rimediarla: a parte quei 5 minuti di scoramento iniziale siamo riusciti a rientrare in partita e a dire la nostra. Ci sta terminare il primo tempo sotto di un gol, poi siamo ripartiti molto bene grazie anche ai cambi, ma un’altra ingenuità difensiva ci ha penalizzato". Il gol decisivo è arrivato nel miglior momento del Fano: "L’inerzia era un po’ cambiata, non dico che stavamo mettendo sotto gli avversari, però stavamo giocando bene, stavamo dicendo la nostra e L’Aquila stava andando un po’ in difficoltà, poi questo errore ha fatto sì che gli avversari andassero in vantaggio con un grande schema, ben riuscito, e c’è da fare a loro i dovuti complimenti, non si può sminuire la forza dell’avversario, perché una corazzata come L’Aquila ha avuto i suoi meriti". Dopo il vantaggio dei rossoblu si è fatta più fatica a trovare il bandolo della matassa: "Assolutamente sì, non siamo andati in confusione e ci tengo a precisarlo, però è venuta fuori la forza fisica, la tecnica e la cattiveria degli uomini di Epifani, e hanno dimostrato di meritare le zone alte della classifica. Noi confidiamo sul fatto che siamo giovani, i ragazzi lavorano bene da agosto, sono veramente in gamba, si impegnano alla grande e recuperano bene, anche con L’Aquila stavamo bene fisicamente, poi ovvio che è mancata questa cattiveria che hanno le squadre esperte, più grandi, mature. Non possiamo puntare il dito più di tanto però ai nostri ragazzi che ci mettono sempre l’anima". Silenzio stampa da parte degli aquilani.