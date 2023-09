Il Villa impatta con i leader. Capovolgimenti e gol a raffica

Bellissima partita, sempre aperta a tutti i risultati, combattuta e anche spettacolare per le tante occasioni da goal avute da entrambe le compagini.

Padroni di casa che impattano con la prima in classifica. Pronti via e al 1’ percussione del Villa San Martino che si concretizza con punizione di Messina che non inquadra la rete.

Al 3’ ribattono gli ospiti con Luchetti che calcia debolmente. Grossa occasione per Tartaglia al 5’.

Bastianoni al 13’ sfiora il palo da fuori. Al 24’ goal di Donati che in area colpisce di testa, imbeccato da un calcio di punizione. Al 32’ bell’azione dei rossoverdi con Bonci che crossa bene e Pantaleoni pareggia.

Al 39’ Balleroni da sotto porta spreca.

Al 44’ raddoppio dei padroni di casa ancora con Pantaleoni che è lesto a rubare palla al portiere e ad insaccare. Nel secondo tempo gli ospiti cercano di spingere ma più di un tanto non riescono a costruire grazie al muro dei padroni di casa.

Capovolgimenti di fronte continui e al 33’ il S. Orso su azione da destra e cross basso pareggia su autogoal di un incolpevole Cecchini.

l.d.