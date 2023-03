Il Villa prova a scappare con Rossi Valfoglia reagisce e strappa il pari

VALFOGLIA: Adebiyi, Bonacin (18’ st Carboni), Scoccimarro, Pagnello, Gallotti, Valler, Cirulli (18’ st Palazzi), Ricciotti (18’ st Hika), Bartomioli, Diomede, Aiudi (1’ st Morbidi). All. Angelini.

VILLA SAN MARTINO: Marcolini, Bonci, Tartaglia, Rossi, Sanchini, Riceputi, Marinelli, Pedini, Prodan, Piccioni (40’ st Piccioni), Ascani. All. Cicerchia.

Arbitro: Gasparoni di Jesi.

Reti: 1’ pt Rossi, 30’ pt autogol Sanchini.

Finisce in parità il recupero tra Valfoglia e Villa San Martino: un derby molto atteso e con la posta in palio altrettanto importante. Doccia fredda al 1’ per i locali quando l’ex vissino Ale Rossi, su calcio di punizione, trova l’angolino e batte inesorabilmente Adebiyi. Immediata reazione del Valfoglia con Bartomioli, ma Marcolini si salva respingendo con i piedi. Poi Ricciotti da fuori area manca lo specchio della porta. Preme la squadra di casa alla ricerca del pari e prende in mano il pallino del gioco. Ottima azione conclusa dallo smarcato Bonacin che scivola clamorosamente. Al 28’ splendida girata al volo di Cirulli e prodezza del portiere del Villa San Martino che devia in angolo. Alla mezz’ora arriva il pareggio grazie all’autogol propiziato da Sanchini che effettua un retropassaggio verso il proprio portiere in uscita ed il pallone rotola in rete. In avvio di ripresa la prima conclusione è di Cirulli che sorvola la traversa. Le due compagini cercano di superarsi, ma l’equilibrio è totale; sale il nervosismo ma l’arbitro riesce a tenere la partita in pugno ammonendo prima Pagnello e poi Cirulli calmando, così, i bollenti spiriti. Al 15’ occasione per il Villa San Martino con un tito di Prodan rimpallato in angolo che Adebiyi blocca in uscita il cross di Marinelli che subito dopo impegna ancora il portiere fogliense. Al 30’ Diomede, solo in area, manca la girata e l’azione sfuma. Poi in avanti gli ospiti con una conclusione di Piccioni che il portiere neutralizza. Nel finale ci provano Diomede e Gallotti ma il risultatto non cambia. Alla fine risultato giusto che permette ad entrambe le squadre di muovere la classifica. I migliori per il Villa Rossi, Marinelli e Prodan; per i locali Valler, Gallotti e il sempre positivo Diomede. Marcello Ugoccioni