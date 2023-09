Il Villa se la gioca ma non basta: Tre punti al Marina di Montemarciano

marina

2

villa san martino

0

MARINA: Mancini, Cucinella, Maiorano (34’ st Carloni), Rossetti (24’ st Gregorini), Giovagnoli, Medici, Piermattei (37’st Frulla), Testoni, Gabrielli, Rossini (17’st Sabbatini), Gagliardi (29’st Droghini). All. Giorgini.

VILLA SAN MARTINO: Azzolini, Bonci, Bellucci, Paoli, Sensoli, Righi, Ballerini (42’st Pascucci), Ascani, Messina, Pantaloni, Tartaglia. All. Pompei.

Arbitro: Ulisse di Macerata.

Reti: 20’ pt Piermattei, 22’st Cucinella.

Seconda giornata e seconda sconfitta per i ragazzi del Villa San Martino che erano usciti perdenti anche nella partita d’esordio con il forte Portuali Ancona, della scorsa settimana giocata in casa, anche se non nel proprio, ma a Muraglia, in quanto nell’impianto di via Togliatti si stanno rifacendo i lavori del manto che saranno completati fra un mese circa. Tornando alla gara di ieri vittoria meritata del Marina tra le mura amiche. I ragazzi del Villa San Martino del nuovo mister Pompei se la sono giocata, ma non è bastato contro la compagine rivierasca, cinica e combattiva che davanti al pubblico amico aveva una gran voglia di partire bene. Piermattei e il difensore Cucinella regolano i pesaresi con un gol per tempo, questo Marina può fare divertire. Invece per i pesaresi, che non dimentichiamo sono stati ripescati dopo la retrocessione patita lo scorso campionato, sono attesi dal lavoro settimanale per trovare giorni migliori per fare gioire soprattutto la dirigenza con in testa il presidente ed anche medico sociale Silvio Corbelli.