Il Vismara tenta la fuga decisiva Tavullia a Lunano, sarà big match

A due giornate dal termine il Vismara consolida il primato e ora guida la classifica con 2 punti di vantaggio sull’Athletico Tavullia e 3 sulla Pergolese, al quarto posto (a meno 4) due squadre: la Falco Acqualagna e il Lunano. Da queste cinque uscirà il nome della vincente e la griglia playoff.

La corsa. Nelle ultime due gare il Vismara prima affronterà in casa la Mercatellese che ha bisogno di punti salvezza e poi andrà a far visita alla Maior anche lei bisognosa di punti per la salvezza. Il Tavullia domenica andrà a Lunano e sarà il big match della giornata, poi nell’ultima giornata ospiterà l’Avis Montecalvo che sta disputando un discreto campionato. Il Lunano come abbiamo detto ospita il Tavullia e in caso di una sua vittoria i giochi si riaprirebbero per un finale al cardiopalma. Gli ultimi 90 minuti il Lunano li giocherà in trasferta sul campo il Real Metauro che ha poco da dire per la classifica. La Falco Acqualagna ospiterà il Pesaro Calcio che si sta avviando alla salvezza e poi andrà a Mercatello sul Metauro per un match che potrebbe dir molto per la classifica di entrambe. Lotta aperta anche in chiave salvezza, con il Piobbico che si sta tirando fuori dalla mischia. Ultima in classifica è il Tavernelle (22 punti), penultime la Laurentina e il Santa Veneranda (24 punti), la Maio ha 25 punti, la Mercatellese 27. Sarà quindi un finale incandescente su tutti i campi.

I numeri. La difesa peggiore (48) è del Santa Veneranda, la migliore (19) è quella dell’Atletico Tavullia che con la Maior ha il record di pareggi (13). Il Lunano che ha raccolto nelle ultime 20 partite 43 punti vanta il miglior attacco del girone (51).

Il commento. "Il Vismara – dice il diesse del Real Metauro Andrea Berloni – è favorito. Per non retrocedere, sabato c’è il derby Tavernelle-Maior che può dire molto".

Marcatori. 21 reti: Montanari (Pergolese), 16 Mancini (Lunano), 15 Brugnettini (Real Altofoglia); 12 Crosetta (Atletico Tavullia); 11 Cazzola (Falco Acqualagna) ; 10 Ghetti (Laurentina) e Tanfani (Athletico Tavullia); 9 Renzi (Vismara), Intili (Santa Veneranda), Zazzeroni (Lunano) e Carbonari (Pergolese); 8 Mainardi (Nuova Real Metauro) e Gianotti (Lunano); 7 Del Gallo (Mercatellese), Boiani (Nuova Real Metauro) e Giacomelli (Nuova Real Metauro); 6 Del Pivo (Athletico Tavullia, trasferitosi poi all’Atletico Gallo), Pagnini (Vismara), Corsini (Real Altofoglia), Menconi (Maior), Andrea Procaccini (Pesaro calcio), Matteo Dionisi (Pesaro Calcio), Amadei (Vismara) e Bruscia (Mercatellese).

La squadra della settimana. 1)Melchiorri (Vismara), 2) Rocco M. (Real Altofoglia), 3) Berti (Pesaro Calcio), 4)Fiorucci (Audax Piobbico), 5)Amantini (Mercatellese), 6)Savelli (Pergolese), 7)Pagliari (Tavernelle), 8)Bartoli E. (Falco Acqualagna), 9) Zazzeroni (Lunano), 10) Saurro (Nuova Real Metauro), 11)Crosetta (Athletico Tavullia). All. Maurizio Renzi (Lunano). Arbitro Bartomioli di Pesaro (Athletico Tavullia-Laurentina).

am.pi.