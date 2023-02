Il vivaio della Baratoff sulle orme di Luca Nardi

Sulle orme di Luca Nardi. Al Tennis Club Baratoff, dov’è sbocciato il talento pesarese che oggi frequenta i circuiti Atp, sono tanti i ragazzi che sognano di emularlo. Tennis Life, la scuola che coltiva questo florido vivaio, opera all’interno del circolo e Francesco Sani, allenatore personale di Nardi, illustra l’attività: "Abbiamo 120-130 ragazzi che lavorano con noi da ottobre a giugno, dai bambini di 4 anni fino a ragazzi di 20. Per questo lo slogan della nostra scuola è ‘Da mini-player a top-player’: fa riferimento all’età, ma anche al livello di gioco. I più piccoli fanno attività promozionale e ludica, i più grandi si spingono fino al professionismo. Come Nardi, cresciuto alla Baratoff, partito anche lui dal mini-tennis. Uno stimolo per tutti gli altri ragazzi che, sulle orme di Luca, stanno intraprendendo questo cammino". Al suo fianco Luca Pavoni, l’altro tecnico nazionale che supervisiona il lavoro: "Da cinque anni siamo riconosciuti come Top-School, il più alto livello di scuole tennis in Italia che certifica la qualità di insegnanti e strutture. Nello staff abbiamo due istruttori di 2° grado e tre di 1° grado, tre preparatori fisici, due preparatori mentali e un educatore alimentare. Uno staff che risponde quotidianamente alle esigenze degli allievi: dalle problematiche di concentrazione e attenzione, a quelle fisiche, tecniche e tattiche". Unico circolo nelle Marche ad avere due squadre di serie A, maschile e femminile, garantisce l’attività dagli under 10 fino a alla serie A.

"L’anno scorso siamo stati campioni regionali con l’under 12 femminile, il passaggio successivo è la squadra di serie C che consente di fare esperienza per poi arrivare a competere per la serie A: i vivai sono fondamentali per la buona riuscita di ogni campionato". E dal vivaio spuntano talenti come il 16enne Diego Sabattini, che partecipa ad attività anche internazionali, Elena Foglietti (2005) che frequenta il circuito ITF U18 e Arianna Ovarelli, classe 2010, fra le migliori 12 ragazze d’Italia. Mentre Lorenzo Cordella (2011), Martina Ruggeri (2012) e Maria Bostrenghi (2011) sono stati convocati dalla rappresentativa regionale per la Coppa Belardinelli. "Sono fiero di avere all’interno del Circolo una scuola di così alto lignaggio – dice il presidente Ronni Murrone -, con tante figure altamente professionali".