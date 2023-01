Il volo della Falco: campione d’inverno

tavernelle

0

real altofoglia

1

TAVERNELLE: Sanchioni, Buresta, Proietti, Righi, Barca, Gambini (45’ st Curzi), Rosaverde (13’st Talevi), Mazzanti, Azalian (30’pt Antonioni), Orci, Cabapini (35’st Nwakire). All. Luzi REAL ALTOFOGLIA: Paglirdini, Serratore (18’st Brisigotti), Pierucci (10’st Fabbri), Allegretti, Bricca, Gabellini, Corsini (18’st Conti), Santini (40’st Grassi), Ricci, Brugnettini, Sacchi. All. Melini

Arbitro: De Florio di Pesaro.

Rete: 44’st Sacchi Note: 25’pt espulso Proietti.

TAVERNELLE

Beffa nei minuti finali per il Tavernelle. La formazione di Luzi avrebbe meritato il pari considerando che ha giocato per più di un’ora in inferiorità numerica. Nonostante in 10 i padroni di casa hanno lottato alla pari con gli ospiti. Nella ripresa un’occasione per il Real con la traversa colpita da Brugnettini mentre sull’altro fronte Talevi impegna con un bel tiro l’attento Pagliardini. A un minuto dal termine arriva il gol di Sacchi che scatta al limite dell’off side scavalca Sanchioni in uscita e deposita la palla in rete a porta vuota.