Imperial Gymnastic Art fa il pieno quattro splendidi ori e due argenti

Ha lo scintillante colore dell’oro l’inizio anno dell’Asd Imperial Gymnastic Art di Pesaro, l’associazione presieduta da Elena Indioukova che, tra le altre cose, è referente per la città di Pesaro del comitato provinciale Csi. Ad Urbino si è svolta la prima tappa del campionato regionale Csi Marche di ginnastica artistica, valida per le qualificazioni alle fasi nazionali. Il bilancio per la società pesarese è oltremdo positivo: 4 medaglie d’oro e 2 d’argento. Oro per Alessia Giancarli del programma SuperA della categoria Allievi1, Camilla Scatassa nel programma Top Level categoria Allievi1, Gaia Mariotti nel programma Top Level Allievi 3 e per il piccolo Ludovico Cassoni nel SuperA categoria Lupetti. Argento per Marta Cignatti nel programma Top Level categoria Allievi1 e Gaia Bonetti nel SuperA categoria Tigrotti. Menzione particolare per Gaia Mariotti che l’11 febbraio ha bissato il successo di fine gennaio, andando a primeggiare alla tappa regionale dell’Emilia Romagna con la casacca della Ginnastica Mercuriale Forlì. Dice la presidente Elena Indioukova: "Ai nostri atleti – spiega la Indioukova – che ad oggi sono circa 40 dai 2 anni in su, diamo la possibilità anche di cimentarsi in competizioni federali grazie alla partnership con la Mercuriale Forlì, società affiliata alla FGI con la quale, oltre a Gaia, dal prossimo marzo gareggeranno anche Camilla Scatassa e Marta Cignatti". Info. 389 5331619.

b.t.