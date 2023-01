Impresa di Valentina Santini, chiamata in Azzurro Mercatino Conca farà il tifo per la campionessa

La notizia, attesa, è arrivata ieri: la giovane atleta Valentina Santini 20 anni di Mercatino Conca è stata convocata con la Nazionale Italiana agli europei giovanili di karate kumitè categoria Under 21, 50kg, che si terranno a Cipro dal 3 al 5 febbraio 2023. La qualificazione è arrivata dopo anni d’impegno da parte dell’atleta, del suo tecnico Francesco Alessandroni (foto con Valentina), maestro cintura nera 5° dan, e del resto dello staff dell’Asd Ciudan Karate Club Montelfetro. La prima dimostrazione della stoffa di Valentina Santini si è avuta già nell’aprile 2017 con la vittoria dei campionati italiani esordienti della sua categoria. Dopo questo risultato l’atleta ha continuato a lavorare assiduamente nonostante la pausa imposta dalla pandemia. Nel 2022 è tornata alla ribalta conseguendo prima il bronzo ai campionati italiani senior, poi l’argento alla gara rappresentativa dei centri tecnici regionali, un settimo posto alla gara internazionale Venice Cup, ed altre due partecipazioni a gare internazionali svoltesi in Grecia e Croazia. Grande soddisfazione per una piccola società sportiva. "Grande Vale – dicono dalla società – fatti e facci onore. Siamo tutti con te".am.pi.