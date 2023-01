In attesa di Melchiorri la Vis prende Gerardi

La Vis Pesaro ha ingaggiato l’attaccante Federico Picerno, 36 anni dal Picerno. Il giocatore ieri si è già allenato con la sua nuova squadra. Viene dal girone B della serie C dove quest’anno ha giocato nove partite senza segnare reti. L’anno scorso Gerardi era sempre al Picerno dove ha giocato 29 gare e segnato sette gol. In precedenza aveva giocato sempre in C alla Cavese e a Gubbio collezionando in entrambe le esperienze 14 partite e tre reti. Cinque gol segnati invece a Rimini in ventisei presenze e, andando a ritroso, sette nel Monopoli (trentadue partite), altrettante nel Pordenone (ventiquattro gare) e otto alla FeralpiSalò nel 2016-17 (ventinove gare). Gerardi era arrivato alla Feralpi dopo quattro stagioni in B dove aveva messo assieme 27 gare a Como (1 gol), 32 a Cittadella nel 2014-15 (7 gol), 33 e 17 a ReggioCalabria con la Reggina con, rispettivamente, 7 e 5 gol. Queste sono state le sue stagioni migliori. Gerardi ha le caratteristiche richieste da Brevi, è un uomo d’area e di esperienza. Per il resto sarà il campo a dire di più. Va avanti contemporaneamente la trattativa con il Perugia per portare a Pesaro anche Melchiorri. Per il momento la Vis Pesaro è in vantaggio sul Gubbio e sull’Ancona che avrebbe voluto ingaggiare Cannavò ma l’incastro non è riuscito perché a Pesaro Fedato non si sta allenando (è presumibilmente infortunato ma in proposito mancano comunicazioni ufficiali da parte della società). Proprio la probabile assenza di Fedato domenica avrebbe consigliato la Vis a prendere tempo per la cessione di Cannavò all’Ancona, perché Pesaro si Sarebbe presentata spuntata e con gli uomini in avanti contati nella delicata e pericolosa sfida di domenica contro il Pontedera che è la rivelazione del campionato. La Vis ieri ha liberato anche i giovane portiere Andrea Nicoli.

Tornando a Melchiorri, da Perugia filtra ottimismo sulle possibilità di trasferimento a Pesaro, sia perché al giocatore piace il progetto della Vis sia perché a 36 anni non è facile trovare club che investano su atleti di quella età con un contratto di due anni e mezzo. Se la Vis mantiene questa determinazione nel volere il giocatore, la trattativa potrebbe andare in porto nel giro di qualche giorno. Pur a 36 anni, Melchiorri non ha lasciato il segno anche in B: quest’anno ha segnato quattro gol in B, tre in campionato (doppietta alla Reggina) e uno al Cagliari in Coppa Italia. Quanto a Cannavò, l’ipotesi Ancona rischia di sfumare definitivamente. Il club dorico infatti si sta guardando attorno per trovare un’alternativa, se non la troverà potrebbe tornare alla carica per Cannavò fra qualche giorno.

Altri affari. Il San Donato, concorrente della Vis per la salvezza, ha ceduto il Rossi proprio al Picerno. La Lucchese pensa a mettere a posto la società che presto cambierà proprietà con l’arrivo di Bulgarella. La Carrarese vuole uscire dal momento no e per questo ha ingaggiato Palmieri dalla Virtus Entella. Il Cesena ha puntellato la difesa con un giocatore di esperienza come Silvestri del Siena, una vita in C senza disdegnare il gol (255 le sue partite tra i professionisti con nove reti). Mercato aperto fino a tutto gennaio.

Davide Eusebi