In campo per Tullio: Sonnessa e Dionigi ok

Si è svolta la fase finale del 2° Trofeo Tullio Marchesi organizzata da Abis Rimini-Pesaro in collaborazione con il Circolo C.S.B. di Pesaro, valevole per la qualificazione ai Campionati Nazionali Uisp 2023. La gara era divisa in due sezioni, giocatori di prima e seconda categoria (6 batterie-partite ai punti 80), e giocatori di terza categoria (9 batterie-partite ai punti 70) per un totale di 120 giocatori. Ettore Dionisi del Circolo Csb vince la gara riservata ai giocatori di primo e secondo categoria prevalendo in una finale-derby Simone Rosaverde, giocatore sempre del C.S.B. Conquistano la 3ª posizione Leonardo Vagnini del Circolo Morciola e Francesco Lorenzi del Bar Euro. Poi 5ª classificati Massimiliano Morelli (Birra di Paolino) e Nando Arduini (Borgo Santa Maria). Ettore Dionisi aveva vinto anche il 1° Memorial Umberto Altomeni in coppia con Alex Bacciaglia, lo scorso 11 febbraio.

Igor Sonnessa del Circolo Rossini, vince la sezione riservata ai giocatori di 3ª categoria superando in finale Massimo Bacchielli del Circolo Concordia. Si classificano al 3° posto Giorgio Basili (Circolo Concordia) e Matteo De Angelis (Marasma Pub). Seguono in 5ª posizione Roberto Cecchini, Paolo Mariani, Maurizio Cassiani, Luca Mercolini. Si ferma al 9° posto Alex Michelucci. Igor Sonnessa aveva conquistato il 2° posto alla prima gara di quest’anno, il 2° Torneo Santa Maria dell’Arzilla in coppia con Danny Simoncelli. La manifestazione è intitolata al ricordo di Tullio Marchesi, giocatore simbolo del Csb, venuto a mancare il 3 marzo 2020 a soli 62 anni. Era conosciuto e benvoluto da tutti. Organizzava le gare di biliardo nel circolo. Frequentava il circolo quasi tutti i giorni ed a volte aiutava anche il gestore del Bar. Ha lasciato un grande vuoto in tutti coloro che lo conoscevano. La premiazione è avvenuta alla presenza dei familiari di Tullio: la moglie Cristina, la figlia Federica, le nipotine Anita e Sofia e Maurizio, uno dei fratelli di Tullio. Federica ha donato al vincitore della gara Ettore Dionisi (foto con Sonnessa), la maglia di biliardo del papà Tullio su cui era stato scritto "Memory of Tullio, 05032023".

l.d.