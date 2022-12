In trecento sugli spalti a sostenere Pesaro C’era anche il presidente del Consorzio Arceci

Oltre 300 pesaresi, ieri, hanno preso la strada verso la pianura padana per sostenere la Vuelle, assieme al presidente del Consorzio Franco Arceci. Vecchi ultras, molti ragazzi, ma anche famiglie, insomma ce n’erano di tifosi sparsi sugli spalti del PalaBigi oltre a quelli che avevano preso posto nel settore ospiti. Saliti nella città del tricolore con la voglia di chiudere bene il 2022 e spingere la loro squadra verso il traguardo delle Final Eight. Molti indossavano canotte biancorosse appartenenti ad altre epoche cestistiche, altri la felpa della Carpegna Prosciutto, quasi tutti con la sciarpa biancorossa al collo, insomma cromaticamente belli e rumorosi. "Siamo sempre con voi e non vi lasceremo mai", cantano in coro prima della palla a due. E quanto è vero lo sappiamo, perché questo zoccolo duro non ha mai disertato il palazzo anche quando la situazione della Vuelle assomigliava a quella di Reggio Emilia, ultima in classifica, e non a quella che li sta facendo sognare quest’anno. Ora quel sogno non deve svanire.

e.f.