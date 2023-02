Incognita sosta per l’Apav: c’è Potenza Picena

Serie B2. L’Apav domani alle 17,30 ospita il Potenza Picena. "Riprendere dopo la sosta è sempre un punto di domanda – così coach Cella – ma ci siamo preparate per affrontare questa gara e il girone di ritorno al massimo affrontando ogni partita come una finale. Ci aspetterà sicuramente una dura battaglia. Torresi è una squadra che difende tantissimo e ha terminali d’attacco importanti. Ha molte soluzioni di gioco quindi dovremo essere pronte a tutto. Ma quello che conta è nel nostro campo. Voglio vedere tanta determinazione e cattiveria agonistica. Voglio vedere dei miglioramenti rispetto a quello fatto fino ad ora".

Serie C. Nel maschile, domani alle 17,30 la Montesi è a Caldarola: "Inizia la fase più critica del campionato che decreterà già i primi verdetti della stagione – dice il regista Vagnini –. Da parte nostra c’è tanta voglia di fare bene e portare a casa più punti possibili per risalire la classifica. Dovremo essere bravi a non farci condizionare dal fattore campo". Alle 18 la Virtus Fano va ad Ascoli: "Giochiamo in un campo difficilissimo contro una squadra esperta che partirà al massimo cercando di recuperare posizioni in questa seconda fase – queste le parole di coach Angeletti –. Non dobbiamo farci ingannare dalla classifica, ogni partita va affrontata come una finale". Sempre alle 18 il Borgovolley è ospite della Lube Macerata: "Partiamo da terzi e dobbiamo far di tutto mantenere questa posizione che garantisce la salvezza immediata – commenta il vice Palazzetti –, la partita contro i maceratesi, che ci seguono a 3 punti di distanza, è subito uno scontro diretto". Alle 18,30 Bottega è di scena a Morrovalle: "E’ una trasferta insidiosa e quindi ci affidiamo al nostro gioco per partire subito bene nella seconda fase", presenta il vice Signoretti.

Nel femminile domani alle 18 si sfidano Adriatica Fano e Team 80 Gabicce. "Giocheremo contro Adriatica Fano, una squadra forte e ben organizzata – afferma il libero del Gabicce Daniela Bricuccoli –. Questa sarà la nostra ultima partita della prima fase ed è fondamentale giocare al massimo delle nostre capacità". Stessa ora giocano San Costanzo-Bottega e alle 21 Corinando-Volley Urbania. Stessa ora Più Volley Fano-Battistelli Blu Volley. "Una partita molto complicata – afferma coach Galli del Fano – è un testa-coda, l’avversaria è più esperta e più attrezzata". Interviene anche il tecnico della Battistelli Giulianelli: "Trasferta per la Battistelli sabato, le pesaresi affrontano il Più Volley in un testa coda che non è assolutamente scontato. Così coach Giulianelli parla della partita: "Affrontiamo una buona squadra giovane in continua crescita e in un ottimo stato di forma, dovremo quindi essere molto concentrati e giocare al meglio". Alle 21 si affrontano anche Glasstech volley Pesaro-Urbino. Le pesaresi dovranno dare il massimo per ottenere punti importanti per accedere ai playoff contro le urbinati anche loro in lotta per un posto tra le prime in classifica.

Beatrice Terenzi