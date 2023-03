Incroci pericolosi per playoff e playout

Oggi in campo il 32esimo turno del girone B di Serie C, tra sfide al vertice come quella del "Manuzzi" tra Cavalluccio e Entella e scontri delicati in chiave playout, su tutti Vis Pesaro-Montevarchi e San Donato-Olbia.

Programma e arbitri di giornata: San Donato-Olbia (ore 14:30, Gandino di Alessandria), Alessandria-Fermana (ore 18, Marotta di Sapri), Carrarese-Fiorenzuola (Gemelli di Messina), Imolese-Ancona (Di Reda di Molfetta), Pontedera-Reggiana (Scatena di Avezzano), Cesena-Entella (ore 21, Di Marco di Ciampino), Lucchese-Siena (Iacobellis di Pisa), Recanatese-Gubbio (Cerbasi di Arezzo), Torres-Rimini (Bozzetto di Bergamo).

La classifica: Reggiana 68, Entella 65, Cesena 60, Ancona 53, Carrarese 50, Gubbio-Siena-Pontedera 46, Lucchese 44, Rimini 42, Fermana-Fiorenzuola 38, Recanatese 36, Torres 33, Olbia-San Donato 31, Vis Pesaro 30, Alessandria 29, Imolese 25, Montevarchi 24.

Prossimo turno in programma tra sabato 18 e lunedì 20 marzo.