Incroci pericolosi per Reggiana ed Entella

Novanta minuti dal sapore di verdetti. E’ questo il leitmotiv della 37ª giornata del girone B, in programma alle 17:30 di oggi. In caso successo a Olbia, la Reggiana potrebbe già festeggiare la promozione in B, a patto che l’Entella non vinca contro la Carrarese. Se da una parte la lotta per i playoff è ancora serrata, dall’altra non è da meno quella per evitare i playout (a Imola il piatto forte).

Il programma: Ancona-Rimini (Gandino di Alessandria), Carrarese-Lucchese (Leone di Barletta), Cesena-Vis Pesaro (Petrella di Viterbo), Entella-Carrarese (Caldera di Como), Fermana-Pontedera (Grasso di Ariano Irpino), Fiorenzuola-Siena (Ceriello di Chiari), Gubbio-Torres (Marotta di Sapri), Imolese-San Donato (Giordano di Novara), Montevarchi-San Donato (Carrione di Castellammare di Stabia), Olbia-Reggiana (Di Marco di Ciampino).

La classifica: Reggiana 77, Entella 75, Cesena 73, Gubbio-Carrarese 59, Pontedera 56, Ancona 55, Siena 49, Lucchese 48, Rimini 46, Fermana-Recanatese 43, Olbia 41, Fiorenzuola 40, Torres 39, Vis Pesaro 36, Alessandria 35, San Donato 34, Imolese 30, Montevarchi 27.