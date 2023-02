Inizio col botto: Brescia elimina Milano pur senza Cobbins

Armani

72

Germani

75

ARMANI MILANO: Davies 2, Luwawu-Cabarrot 13, Tonut 2, Melli 4, Baron 18, Napier 13, Ricci 2, Biligha ne, Hall 3, Alviti ne, Hines 5, Datome 10. All. Messina.

GERMANI BRESCIA: Gabriel 13, Massinburg 16, Nikolic 7, Della Valle 10, Petruccelli 11, Taylor ne, Odiase 6, Burns 10, Laquintana ne, Cournooh 2, Moss, Akele. All. Magro.

Arbitri: Lanzarini, Sahin, Perciavalle.

Parziali: 19-20, 29-45, 55-56. Tiri liberi: Milano 1416, Brescia 1921. Tiri da 3 punti: Milano 1032, Brescia 624. Rimbalzi: Milano 38, Brescia 30.

Cominciano col botto le Final Eight: Milano esce subito di scena perdendo il quarto di finale con Brescia. L’adrenalina fa miracoli e nel finale la Germani tiene botta alla rimonta della capoclassifica. Vede le streghe già nel primo tempo l’Olimpia, con Brescia padrona del campo a costruire con coraggio il suo castello: all’intervallo sono 16 punti i punti di vantaggio (45-29) nonostante l’assenza di Cobbins. Milano, dopo aver sottovalutato l’avversario, nella ripresa fa sul serio e sembra sbriciolare con la sua difesa i sogni della Germani, tenuta a soli 11 punti nel 3° quarto. Nell’ultimo periodo Milano sorpassa, ma il miracolo bresciano si compie lo stesso proiettando in semifinale una squadra arrivata a Torino in piena crisi.