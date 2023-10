"Insieme a canestro a Pesaro: riprende stasera!"

C’è grande interesse attorno alla Vuelle,e se ne parla tutta la settimana, non solo la domenica. In questo contesto s’inserisce con successo il programma di Rossini tv "Insieme a canestro", giunto alla quarta stagione, che riprende questa sera alle 21.20 sul canale 80 del digitale terrestre, visibile anche sulla pagina Facebook dell’emittente pesarese e in diretta streaming sulla app scaricabile su telefonini e pc. I tifosi possono interagire da casa attraverso messaggi whatsapp e risolvere il contest che mette in palio due biglietti per la prossima partita. La conduzione da quest’anno è affidata alla nostra Elisabetta Ferri.