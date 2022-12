Intervento di Zini al tendine d’achille dell’ala pivot Valerio Mazzola

Fine anno di lavoro per il professor Raul Zini nella sua veste di medico sociale della Victoria Libertas. Infatti la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica: "L’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Valerio Mazzola per la rottura completa del tendine d’Achille destro dal professor Raul Zini presso la clinica Maria Cecilia Hospital di Cotignola (Ravenna) è perfettamente riuscito". "Nel corso dell’operazione – prosgue la nota della società pesarese – è stata eseguita una tenoraffia (sutura tendinea) percutanea". Per l’ala pivot biancorossa sono previsti dai cinque ai sei mesi di prognosi. Valerio Mazzola, peraltro, era già stato sottoposto anni addietro ad un intervento del professor Zini di ripulitura tendinea.