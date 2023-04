"Invece di litigare fate tornare il Fano in C"

Non appassiona più di tanto la polemica accesasi tra il presidente del Fano Mario Russo e l’ex componente del Comitato esecutivo della società, l’avvocato Giovanni Orciani, con i tifosi granata che rimangono piuttosto freddi di fronte al lancio di reciproche accuse dei due protagonisti. Semmai gli sportivi fanesi chiedono più "sostanza" rispetto al fatto che due personaggi pubblici si siano abbandonati a sterili battibecchi. "Questo teatrino rappresenta perfettamente la situazione attuale in cui è precipitata la Fano calcistica", scrive il tifoso Andrea Piccini, mentre un quasi... rimprovero arriva da Giovanni Diotallevi: "Due personaggi del genere a battibeccare su Facebook...Fate tornare il Fano calcio dove conta, invece di scrivere". Con il Fano salvo e ormai con la testa ai playoff, quando mancano solo due partite al termine del campionato, meglio allora guardare avanti e al futuro della squadra granata. Così i tifosi fanesi e i club organizzati (che si sono finora astenuti dal commentare la polemica) chiedono al presidente Russo di fare chiarezza sulle sue future intenzioni sportive e di muoversi per tempo in vista della prossima stagione agonistica, magari fin da adesso, per cercare confermare l’attuale staff tecnico, con mister Andrea Mosconi in testa, e questo parco giocatori che ha dato vita ad una stagione ampiamente positiva sotto il profilo del gioco messo in mostra e dei risultati ottenuti. Il blocco degli over e di quei giovani che rimarranno under anche il prossimo anno merita di essere mantenuto e rinforzato se possibile nel caso in cui si voglia puntare più in alto. Il presidente Russo non ha mai nascosto il fatto che in presenza di una cornice di pubblico più soddisfacente non si possa puntare lottare per il vertice. I tifosi chiedono una squadra forte, Russo chiede più gente allo stadio: bisognerà, alla fine, fare a fidarsi su entrambi i fronti. L’Alma Juniores Nazionale ha chiuso il campionato sabato pareggiando 0-0 contro il Chieti. I ragazzi di mister Rondina hanno creato moltissime occasioni da gol, non sfruttate, soprattutto nel primo tempo. Il Fano chiude il Girone G secondo con 52 punti. Sabato prossimo ci sarà la finale playoff contro la vincente della sfida tra il Notaresco e il Tolentino.

Alma femminile. Infine, sono state ben cinque le giocatrici dell’Alma Juve Fano calcio femminile che hanno partecipato al Torneo delle Regioni di Futsal svoltosi in Veneto. Le giocatrici fanesi che hanno rappresentato le Marche sono state: Elena Eusepi, Diletta Diamantini, Claudia Legge, Lucia Cardone e Nicole Buresti. Da quest’anno il progetto del calcio femminile a Fano è stato abbracciato dall’Alma Juventus che ha assorbito tutte le squadre di calcio femminile, compresa la sciolta Flaminia e la squadra di calcio a 5 che milita in serie C regionale. Un plauso va dunque a tutte le ragazze fanesi che stanno tenendo alto il colore granata nel movimento calcistico femminile.

