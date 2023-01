"Io, campionessa pesarese con la passione per la palla ovale"

Oggi alle 18 nella Sala Rossa del Comune di Pesaro la Federazione rugby marchigiana omaggia le atlete pesaresi Lucia Gai e Francesca Sgorbini per aver rappresentato il movimento rugbistico locale ai recenti mondiali di Rugby Femminile che si sono svolti in Nuova Zelanda. Due atlete locali che hanno saputo conquistare grandi risultati in ambito internazionale, portando in alto il nome della nostra città anche in piazze prestigiose.

Francesca Sgorbini, che effetto fa ricevere questo premio da parte della sua città e per meriti maturati lontano?

"Sicuramente sono molto contenta e fa sempre piacere avere un riconoscimento dalla propria città e sapere che anche da lontano ci sia un sostegno".

Qual è stato il momento più importante della sua carriera rugbistica?

"Sicuramente il primo è la rottura del crociato. Nel senso che grazie a questo infortunio ho imparato tante del mio corpo e mi sono conosciuta un po’ di più a livello sportivo, anche umano e mi ha aiutato molto nella crescita di me stessa. Il secondo è la partecipazione a un Mondiale in Nuova Zelanda, il mio primo mondiale è stato a 21 anni, penso che sia un sogno per ogni sportivo. Il terzo è la vittoria dello scudetto in Francia perché è stato un anno difficile, un anno di Covid che però è terminato con la più bella delle soddisfazioni".

Pesaro che significato ha per lei e per la sua parabola professionale?

"Pesaro è casa mia, quando torno a Pesaro, torno a casa. Ho avuto la fortuna di iniziare a giocare a rugby nelle Formiche rugby Pesaro e quindi è proprio dove sono cresciuta come persona e come atleta. Avrò sempre un legame con questa città. Anche quando sono all’estero penso spesso a Pesaro e mi manca l’aria di casa".

Nel suo futuro c’è la possibilità di aprire una scuola di rugby femminile a Pesaro e di riportare questo sport che un tempo era praticato anche dalle donne?

"Riguardo al futuro ancora non ho le idee chiarissime, ma purtroppo non penso che il mio futuro sarà a Pesaro, mi vedo ancora in Francia per qualche anno, anzi un po’ più di più di qualche anno. Poi vedremo. Sicuramente mi farebbe piacere se qualcuno riuscisse a formare una squadra di rugby femminile a Pesaro, ma non sarò io che comunque darò sempre il mio sostegno se occorrerà".

Che rapporto c’è con Lucia Gai?

"Prima che iniziassi il mio percorso con la Nazionale non ci conoscevamo neanche, perché purtroppo non abbiamo la stessa età, c’è una decina d’anni che ci separano più o meno. Adesso invece ci vediamo spesso grazie alla maglia azzurra che indossiamo entrambe. E sentirla parlare mi fa ricordare casa, una bella sensazione. Abbiamo un bel rapporto, perché abbiamo la fortuna di venire da una piccola città tutte e due, dove la realtà del rugby femminile ormai non esiste praticamente più, quindi per noi è un onore portare avanti questo movimento, possiamo farlo nel nostro piccolo, sperando che sia di buon auspicio per le prossime giocatrici che inizieranno a giocare a Pesaro a rugby".

Beatrice Terenzi