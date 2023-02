Italservice

Colini è d’oro per la terza volta. Una pioggia di titoli di squadra conquistati in una lunga e straordinaria carriera. Ma anche la bacheca personale diventa sempre più ricca. Il mister dell’Italservice Fulvio Colini a Coverciano ha ricevuto il premio "Panchina d’oro" del calcio a 5 maschile italiano per la stagione sportiva scorsa, 2021-2022, in cui lui e la squadra di Pesaro insieme hanno collezionato il triplete nazionale scudetto, Coppa Italia e Supercoppa. E’ la terza volta che vien eletto dai colleghi come il miglior allenatore di club. Premio che per questo vale doppio, perché se sono i "rivali" di una stagione a votarti, vuol dire che veramente hai lasciato un segno importante. Colini è l’unico allenatore ad aver portato un club italiano sul tetto d’Europa (vittoria dell’allora Uefa Futsal Cup, oggi Futsal Champions League, nel 2011 sulla panchina del Montesilvano). "E’ la terza volta che vengo onorato di questo premio – commenta così Colini –, grazie anche all’impegno della società Italservice Pesaro che ha contributo a costituire con enormi sacrifici una squadra molto competitiva, che ha anche sfiorato in questi anni l’accesso alle finali europee. E’ molto bello ricevere questo riconoscimento in un contesto così importante e lo dedico ovviamente allo staff della scorsa stagione con cui abbiamo ottenuto tante soddisfazioni e successi di squadra". Massimiliano Neri del Città di Falconara ha bissato la vittoria della Panchina d’oro per il calcio a cinque femminile, ottenuta già per la stagione 20202021.

b.t.