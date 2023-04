Italservice a Treviso con un solo obiettivo: vincere per mantenere la categoria

Vincere solo vincere. L’Italservice oggi alle 18,30 è di scena a Treviso in casa del Came Dosson per la 26esima giornata del campionato di serie A. Giuliano Fortini, fresco di convocazione in Nazionale Italiana, carica l’ambiente: "Da qui in avanti ci attendono cinque finali. Crediamo fortemente alla salvezza diretta, è il nostro obiettivo che ci siamo prefissati fino al termine della regular season. La prossima è una sfida tosta, il campo è ridotto, dovremo stare attenti. Intercettare, sfruttare al massimo ogni episodio e sbagliare il meno possibile". E sulla maglia azzurra che tornerà ad indossare il calciatore romano dice: "Mi sento bene, meglio rispetto ai mesi passati. Sono reduce da un periodo complicato, prima l’infortunio e l’operazione al ginocchio, poi alcune prevedibili complicazioni al rientro in campo. Non mi aspettavo la convocazione in Nazionale, a essere sincero. E’ una conferma di quanto mi senta meglio adesso e ovviamente una soddisfazione. Quando l’azzurro chiama c’è sempre una felicità immensa, ogni volta fa sempre lo stesso meraviglioso effetto". Ed ora testa alla gara di oggi pomeriggio in trasferta. "Sono felice di poter ridare il mio contributo alla squadra dopo un periodo di lungo infortunio – continua Fortini –l’obiettivo adesso è conquistare la salvezza diretta senza passare per i playout che sono un altro campionato, tra l’altro molto insidioso. Siamo convinti di avere tutte le carte per salvarci subito". Il Came di mister Rocha nelle ultime tre gare di campionato ha conquistato soltanto un punto, mentre la squadra allenata da mister Colini dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative sta risalendo la classifica dove ora occupa la zona playout. Tra i locali mancherà lo squalificato Kytola.

b.t.