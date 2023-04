Italservice ad Avellino con un chiodo fisso: serve il "più nove" per salvarsi

"Ci occorre arrivare a + 9 dal Cagliari, è l’unica speranza per la salvezza diretta". Così il dg dell’Italservice Nicola Munzi. Ecco perché la partita di oggi alle 19 ad Avellino contro il Sandro Abate è di estrema importanza. Nella peggiore delle ipotesi i biancorossi devono assolutamente difendere l’attuale posizione di classifica, che regala un piccolissimo vantaggio in ottica playout. Di certo, c’è che il turno infrasettimanale non è proprio dei più semplici. Gli scudettati occupano la dodicesima posizione, con un vantaggio di 5 lunghezze sul Monastir Cagliari, che ad oggi si giocherebbe la categoria proprio con i pesaresi allo spareggio. La zona salvezza dista 6 punti, con l’Italservice che può fare la corsa su due squadre, Ciampino Aniene e Real San Giuseppe. Tutto questo, quando ci sono da giocare le ultime tre partite di regular season. I campani sono in piena lotta playoff e si giocano punti pesanti per migliorare la loro posizione in griglia. De Oliveira e compagni sono chiamati a disputare una grande prestazione come dice lo stesso Munzi: "In Campania il match è difficile, il campo è particolare, viste le dimensione ridotte, bisogna concentrarsi, l’unica cosa che conta è la vittoria, dobbiamo pensare a noi, cercare il bottino pieno in tutte le partite che rimangono, evitando qualche errore che ci è costato caro durante tutto il campionato ed essere anche più fortunati nelle decisioni arbitrali, in questo momento ogni decisione ha un peso doppio". Intanto il contratto di mister Colini a giugno scade e pare che l’allenatore di Viterbo dopo cinque anni non siederà più sulla panchina della società del presidente Pizza.

Beatrice Terenzi