Italservice: alla scoperta del talento Paappanen

L’Italservice è tornata sul mercato, investendo sul futuro. Da qualche giorno è sbarcato a Pesaro Aaro Paappanen che è diventato un nuovo giocatore biancorosso. Il giovane finlandese si è già aggregato al gruppo ed è stato presentato domenica dopo la partita contro la L84 Torino. E’ stato accolto da un applauso dei presenti, per poi scattare qualche foto, le sue prime foto in maglia Italservice. Non ha ancora esordito, ma d’ora in avanti sarà a disposizione di mister Fulvio Colini.

Paappanen è un classe 2004 e può ricoprire tutti i ruoli nel parquet. Ha un buon fisico, una buona tecnica e soprattutto un buon bagaglio di esperienze alle spalle. Pratica futsal dall’ età di 9 anni. Nelle sue prime sei stagioni ha vestito la casacca del ToTe, club di Helsinki, per poi accasarsi altri tre anni al Gft, società di Espoo. In maglia Gft, si è laureato vicecampione di Finlandia. E’ stato anche medaglia d’oro nella categoria Under 19, dove si è messo in grande risalto. In Nazionale, viene convocato con frequenza da due anni in Under 19, con la cui formazione nelle varie competizioni internazionali ha realizzato due reti in quattro apparizioni ufficiali. In questo periodo in cui la rosa biancorossa è carente a causa degli infortuni, il giovane calciatore potrebbe essere utilizzato per aiutare le rotazioni. Domenica alle 20,45 l’Italservice va a fare visita alla capolista Napoli.

b.t.