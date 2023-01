Italservice cerca gloria: al PalaFiera c’è Torino

Ritorna la Coppa Italia, ma con formula nuova. L’Italservice Pesaro, bicampione in carica della manifestazione, debutta oggi alle 19 al PalaFiera di Campanara contro L84 Torino. E’ il primo turno. Sarà gara secca, in caso di parità si procederà con due tempi supplementari e, se non dovessero bastare, con i calci di rigore. La vincente affronterà la vincente della sfida Petrarca-Monastir martedì 14 febbraio. La sede sarà decretata tramite sorteggio della Divisione Calcio a 5. Il team di mister Colini arriva a questo appuntamento dopo il 6-0 rifilato al Città di Melilli, in terra sicula, sabato scorso. "Non è stata una gara facile quella nell’isola, come potrebbe dire il risultato, lo sa bene chi conosce l’emergenza con cui conviviamo da inizio stagione – così Luiz Eduardo "Duda" Dalcin, tornato con un gol pesante, commenta il match di campionato dell’ultimo turno –. Abbiamo meritato l’intera posta in palio". Quanto al primo turno di Coppa, "vogliamo lottare per tutti i titoli e noi giocatori, a prescindere dalla nostra situazione, vogliamo dare il nostro meglio. Giocheremo il primo turno come fosse una finale, e anche in campionato ragioneremo così. Vogliamo raggiungere le Final Four di Coppa Italia. La L84 conta Cuzzolino, un grande ex, ma anche tanti altri giocatori validi, in forma e in salute. Ci aspettiamo una partita tosta, ma il coraggio non ci manca. Stiamo cercando di dimostrare che possiamo andare oltre a ogni difficolta".

b.t.