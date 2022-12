Italservice cerca punti: a Eboli con mezza squadra

E’ l’ultima partita dell’anno e l’Italservice vuole chiudere il 2022 con una vittoria. Oggi alle 20,45 i biancorossi vanno a fare visita alla Feldi Eboli. "Mancheranno ancora – dice coach Colini – Joao Miguel che si è operato di ernia, Canal proverà qualche minuto forse, perché viene dallo stiramento, sicuramente non giocherà Alflen e probabilmente neppure Fortini che avrebbe dovuto fare un rientro molto più tranquillo e scaglionato, invece è stato buttato nella mischia per mancanza di giocatori. Giocheremo contro una delle tre squadre che puntano allo scudetto, le altre due sono Napoli, la favorita per eccellenza, e l’Olimpus Roma, dopodiché ci butteremo nell’anno nuovo, sperando di avere a disposizione l’intera rosa, anche se è sempre un po’ corta, che avevamo allestito per questa stagione". Il mister biancorosso chiude facendo un bilancio di questa prima parte di stagione: "Tutto condizionato da infortuni e con il 50% della rosa a disposizione. Così chiaramente è impossibile essere competitivi a questi livelli". La gara in Campania sarà visibile esclusivamente in diretta Sky Sport. In classifica dopo 13 giornate capitan Tonidandel e compagni sono a quota 12 punti in 13ªposizione in zona rossa. La Feldi Eboli è invece sesta con in bottino 22 punti. Il team del presidente Lorenzo Pizza anche stasera stringerà i denti.

Beatrice Terenzi