Italservice cerca punti domani con Pomezia

Domani l’Italservice torna in campo. Al PalaFiera di Campanara alle 20,30 arriva la Fortitudo Pomezia per la ventesima giornata del massimo campionato di futsal italiano. Entrambe le formazioni hanno fame di punti. L’avversaria di turno è nona a quota 25, i pesaresi dodicesimi a 19. "Siamo arrivati al punto cardine della stagione – esordisce mister Fulvio Colini –, la squadra è andata in condizioni minimali a Napoli senza sei titolari, ma nonostante le tante defezioni, e non è certo una novità purtroppo per questa stagione, ha giocato una partita super dignitosa. In particolare è stato molto buono il primo tempo, giocato su ottimi livelli da tutti i ragazzi che sono scesi in campo. Poi c’è stato l’ovvio calo davanti a una armata come quella partenopea, una formazione molto competitiva. E adesso rientra lo squalificato De Oliveira e stiamo sempre aspettando Fortini e Canal che li avremo a disposizione probabilmente tra una decina di giorni".

Ed ora due match uno dietro l’altro, entrambi di notevole importanza: "Domani per la regular season abbiamo il Pomezia in casa e martedì 14 febbraio giocheremo i quarti di finale di Coppa Italia con il Petrarca a Padova, una gara secca, da dentro o fuori. Chi vince vola in semifinale, chi perde è eliminato. Calcio d’inizio alle ore 19".

Attenzione dunque prima sulla sfida tra le mura amiche con la squadra laziale: "E’ una partita importantissima, bisogna fare muovere la classifica, anche perché le altre contendenti che sono in zona playout retrocessione insieme a noi stanno vincendo, stanno giocando bene, stanno lottando molto, quindi per noi è il momento di sprintare. La speranza è di muovere la classifica. L’ideale sarebbe fare una grande vittoria con il Pomezia che ci toglierebbe momentaneamente l’ansia di essere nella zona rossa".

Beatrice Terenzi