Italservice, che beffa: negli ultimi secondi agganciata e superata

ciampiano aniene

4

italservice

3

ANIENE: Casassa, Liberti, Pina, Joao Salla, Ferretti, Montagna, Thorp, Diaz, Portuga, Serpa, De Filippis, Mazzaglia. All. Ibañes. ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Canal, De Oliveira, Schiochet, Ugolini, Kytola, Fortini, Pires, Joao Miguel, Ruan, Cianni. All. Colini.

Marcatori: 1’10’’ s.t. Pina (CA), 3’26’’ Diaz (CA), 15’21’’ Tonidandel (P), 17’05’’ Joao Miguel (P), 17’52’’ Schiochet (P), 19’19’’ Diaz (CA), 19’51’’ Pina (CA). Ammoniti: Tonidandel (P), Joao Miguel (P), Ferretti (CA), Schiochet (P). Espulsi: al 15’59’’ del s.t. Tonidandel (P) e Liberti (CA). Arbitri: Perona (Biella), Plutino (Reggio Emilia). Crono: Iannuzzi (Roma).

Una partita incredibile quella giocata in terra laziale tra Ciampino e Italservice. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa succede di tutto. L’epilogo è però un pugno allo stomaco per i pesaresi che a 1’ dalla fine sono avanti per poi negli ultimi secondi essere prima agganciati e poi superati. Nel secondo tempo l’Aniene va avanti con un destro al volo di Pina e raddoppia con Diaz che ruba palla in una fase di costruzione dei pesaresi e batte Putano. Sul 2-0 arriva la reazione degli ospiti. I ritmi si alzano. A suonare la carica per i rossiniani ci pensa Murilo che con un sinistro al volo sbatte contro la traversa e per poco non trova la rete. A questo punto De Oliveira veste la maglia del portiere di movimento. Ed è il capitano Tonidandel a riaprire il match. Il numero cinque su cross insacca (2-1). Ma proprio Tonidandel poi, insieme a Liberti, riceve il cartellino rosso. A 3’ dal termine mentre le due formazioni hanno un giocatore in meno, Miguel stoppa di petto e va a segno (2-2). E’ parità. Anche i padroni di casa si affidano al portiere di movimento. Ma è Murilo a firmare il sorpasso (3-2). Gli risponde Diaz che si gira davanti alla porta e realizza (3-3) a 43’’ dal fischio arbitrale. Quando sembra che siano i marchigiani ad avere la meglio, ecco il gol di Pina da lontanissimo a porta vuota a 11’’ dal suono della sirena.

Beatrice Terenzi