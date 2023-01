Italservice, Colini: "Il successo con Padova non ci ha sollevato"

Fulvio Colini è influenzato, ma il mister dell’Italservice è più preoccupato per la sua squadra. La vittoria con il Petrarca non cambia molto una stagione falciata dalle assenze. Il prossimo avversario di turno è il Pescara. Si dovrebbe da calendario giocare venerdì, ma la gara potrebbe essere posticipata a domenica. Poco importa. Ora bisogna solo allenarsi per farsi trovare pronti alla seconda sfida del 2023. "Il successo con Padova non ci ha sollevati – sottolinea il tecnico di Viterbo -, con i veneti abbiamo fatto una bella battaglia che in altre situazioni, vedi le ultime due partite, ci aveva portato alla sconfitta con delle beffe subìte negli ultimi secondi. Questa volta, pur giocando sempre uguale, c’è stata però l’invenzione di De Oliveira che ci ha fatto portare a casa meritatamente la vittoria. Quindi i risultati vengono determinati da episodi che a volte sono a favore e altre a sfavore".

Il problema più grosso da inizio stagione è che Pesaro non ha mai giocato al completo: "Noi giochiamo sempre con i soliti 5 o 6 giocatori che poi finiscono i match con i crampi sdraiati e sfiniti sul campo. Come nell’ultima giornata il capitano Tonidandel che non ha potuto difendere con il portiere di movimento". Ed ora c’è Pescara: "Sarà la stessa situazione anche con gli abruzzesi – continua Colini -, è una squadra di livello ben superiore, siamo quindi preoccupati, noi abbiamo un roster costruito con un numero preciso di giocatori, senza mettere troppi italiani o troppi oriundi. Ci mancano ancora Miguel, Fortini, Canal. Inoltre Dalcin è a mezzo servizio e si è anche infortunato Ruan. Ci sono poche speranze di recuperare qualcuno per l’incontro con Pescara". Il mister dei biancorossi chiude: "Siamo quindi preoccupatissimi per il girone di ritorno perché comincerà il conto alla rovescia che provoca molto stress".

Beatrice Terenzi