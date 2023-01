Italservice, Coppa Italia: Torino ko e ora i quarti

ITALSERVICE

4

L84 TORINO

2

ITALSERVICE : Putano, Tonidandel, Schiochet, Dalcin, Ruan, Ugolini, Kytola, Pires, Della Costanza, De Oliveira, Lopez. All. Colini.

L84 TORINO: Tondi, Cuzzolino, Josiko, Vidal, Pazetti, De Felice, Basso, Tuli, Cerbone, Raguso, Luberto, Garofano. All. Paniccia.

Reti: 6’24’’ p.t. Ruan (I), 7’52’’ De Oliveira (I), 10’27’’ t.l. Cuzzolino (L84), 11’25’’ Dalcin (I), 9’13’’ s.t. Cerbone (L84), 17’15’’ Tonidandel (I).

Note: ammoniti De Oliveira (I), Schiochet (I), Ruan (I), Putano (I), Tuli (L84), Dalcin (I), Cuzzolino (L84); esplusi al 9’59’’ del p.t. Tondi (L84); al 17’16’’ del p.t. Cuzzolino (L84) fallisce un tiro libero.

Arbitri: Simone Zanfino (Agropoli), Andrea Seminara (Tivoli). crono: Davide Plutino (Reggio Emilia).

L’ Italservice è ai quarti di finale di Coppa Italia. Pesaro, nel primo turno della manifestazione e davanti al suo pubblico, batte la L84 Torino e va avanti. I piemontesi sono eliminati. Una partita secca che ha premiato i biancorossi che sono scesi in campo concentrati e con la voglia di arrivare fino in fondo. Del resto i pesaresi hanno già vinto il trofeo. Ma non è stato facile. Pur partendo forte e trovandosi a comandare per 3-1, gli ospiti hanno alzato la cresta e accorciato le distanze fino ad arrivare pericolosamente vicino (3-2). L’ex di turno Cuzzolino ha fallito un tiro libero. A chiudere la contesa ci pensa il capitano Tonidandel (4-2). Nel prossimo turno, in programma il 14 febbraio alle 19, l’Italservice affronterà la vincente del confronto tra il Ciampino Aniene e la Fortitudo Pomezia che sarà in programma il 31 gennaio alle 20.

b.t.