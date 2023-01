Italservice, domani c’è di nuovo la L84 Torino Ma occhio: stavolta con Turmena in più

Dopo averla incontrata in Coppa Italia, l’Italservice si ritrova di nuovo di fronte la L84 Torino. Sempre in casa. L’appuntamento è fissato per domani alle 17,30 al PalaFiera di Campanara. Mercoledì sera i biancorossi hanno vinto contro i piemontesi, eliminandoli dal trofeo. E’ per questo che domani la L84 scenderà a Pesaro con il dente avvelenato e con un giocatore in più a disposizione. Infatti in Coppa Italia mancava perché squalificato Turmena, ma in campionato ritorna e con lui tutta la forza di una squadra che vorrà senza dubbio riscattarsi. I locali dovranno fare a meno sempre di Fortini, Canal e Miguel, e affidarsi sempre agli stessi giocatori che stanno facendo gli straordinari in attesa del ritorno degli acciaccati. Il presidente Lorenzo Pizza dice: "Sarà una partita durissima anche perché tornerà Turmena, uno dei più forti giocatori e poi sicuramente Cuzzolino, nostro ex, si sarà ripreso completamente dall’influenza. Da inizio stagione stiamo giocando massimo in sei, speriamo stavolta di inserire Arron Paappanen il ragazzo finlandese, dovrebbe essere in panchina e dare una mano nelle rotazioni. E’ un 18enne in prospettiva, ci contiamo molto su di lui per il futuro".