Italservice griffata Ratti alle finali di Coppa

Sarà la squadra più elegante delle Final Four di Coppa Italia. L’Italservice il 25 e 26 marzo a Napoli vestirà una maglia speciale griffata Ratti, frutto dell’amicizia che lega da anni la famiglia dal marchio di lusso con quella del main sponsor Lorenzo Pizza. "La nostra realtà è nata 75 anni fa – racconta Matilde Ratti alla conferenza stampa organizzata nel giardino interno dell’atelier pesarese – io rappresento la terza generazione. Abbiamo deciso di supportare la squadra di calcio a 5 per il bel rapporto che ci lega a Lorenzo e sua moglie Simona e perché ci piace creare sinergia con una eccellenza sportiva della città". Della stessa idea Silvana Ratti: "Ci piace sostenere i giovani e lo sport". Il presidente dell’Italservice Lorenzo Pizza ha ringraziato "la famiglia Ratti per l’opportunità di presentare le nuove maglie nel loro meraviglioso giardino. Il nome Ratti è importante e ha una doppia finalità: l’aspetto economico, la serietà e il fatto che attrae altri sponsor. Dietro alla prima squadra che è una stella polare con i suoi 8 titoli in 4 anni, c’è un bel settore giovanile di 300 ragazzini, quindi lo sport si unisce al sociale, in un bel connubio". C’è anche l’assessore allo Sport Mila Della Dora: "Rinnovo i ringraziamenti alla famiglia Ratti per aver investito il suo brand sul nostro territorio. L’Italservice con tutti i successi che ha conquistato in questi anni rende orgogliosa Pesaro, è diventata anche un punto di riferimento per tanti giovani calciatori. Un ringraziamento speciale al responsabile del settore giovanile biancorosso Daniele Ortolani e all’impegno instancabile su tutti i fronti di Simona Marinelli". Tornando alle Final Four. Si giocheranno in Campania questo fine settimana: sabato 25 alle 18 la prima semifinale Feldi Eboli-Real San Giuseppe e alle 21 Napoli-Italservice. Domenica 26 marzo alle 18 si disputa la finale. Tutte le partite sono in diretta Sky. Un pullman di tifosi partirà al seguito della squadra che ha vinto finora due Coppe Italia. "Già esserci è importante – afferma mister Fulvio Colini – al completo possiamo giocarcela contro tutti. Il fatto di affrontare in semifinale la capolista del campionato e la padrona di casa non mi dispiace. L’obiettivo è farli soffrire".

Beatrice Terenzi